Si chiude con la settima giornata la regular season dei campionati nazionali di Serie B di tennis squadre. Ancora tanti i verdetti in bilico, con diverse squadre sarde interessate. In B1 maschile, il Tc Terranova riposa e sapendo di chiudere al quinto posto ha la testa già ai playout salvezza.

Nella B2, terzo e ultimo derby isolano stagionale, con il Tc Porto Torres (quarto), che ospita la Torres Tennis (seconda).

Una sfida importante. La sfida potrebbe dare alla vincente il pass per i playoff promozione. Ma attenzione al Forum Sport Center, secondo alla pari con i sassaresi, che ospita a Roma il Tc Alghero, che ha festeggiato la promozione in B1 con una settimana di anticipo. I portotorresi, vincendo potrebbero anche secondi, ma devono guardarsi le spalle, perchè il quinto posto (che come il quarto manda ai playout salvezza) è distante solo una lunghezza, così come il sesto (che decreta la retrocessione diretta). E la quinta e la sesta si affrontano proprio domani: è il derby capitolino Accademia Montani-Circolo Canottieri Aniene.

In B1 femminile, il Tc Cagliari, primo a punteggio pieno e già certo di tornare in gioco nel turno decisivo dei playoff, ospita l'At Piombino (secondo).

Femminile. Nella B2 femminile, Torres spettatrice interessata. Le sassaresi, capolista, dipendono dal risultato del Ct Palermo (secondo a un punto) sui campi del Tc Caserta (terzo): in caso di successo campano i di pareggio, la Torres sarebbe promossa in B1, mentre con la vittoria siciliana, le torresine scivolerebbero al secondo posto e giocherebbero i playoff promozione.

