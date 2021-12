L’ultima giornata di andata dei campionati di tennistavolo è anche l’ultimo turno dell’anno. Si gioca tra oggi (venerdì) e domenica e si gioca per un posto nella Final Four di Coppa Italia, in programma a Napoli l’8 e 9 gennaio. Si qualificano le prime quattro dei massimi campionati maschili e femminili. Nel primo la Marcozzi ha già il posto assicurato, nel torneo di A1 femminile il Norbello difende il quarto posto, l’ultimo utile, da un nutrito assalto alle sue spalle.

A1 MASCHILE. Al Norbello il compito di alzare il sipario nell'ultimo weekend pongistico dell'anno. A Messina nel match disputato stasera (venerdì) è stato battuto dalla top Spin per 4-0 in novanta minuti. I siciliani si sono presentati con l'ex Zhmudenko, il numero due d'Italia Rech e il numero tre Matteo Mutti. Incertezza solo nel primo incontro tra Mutti e Benito Rodriguez concluso 11-9 al quinto set per l'atleta di casa. Mokropolov ha strappato un set a Rech. Senza storia le ultime due partite, con Vellucci e Benito Rodriguez battuti in tre set rispettivamente da Zhmudenko e Rech.

La Marcozzi gioca domenica mattina a Prato, contro un avversario che ha stentato in questa prima parte, e che schiera gli ex Bisi e Cappuccio.

A1 FEMMINILE. A Casamassima contro l’Ennio Cristofaro, il Norbello cerca i punti utili per l’accesso alla Coppa Italia, alla quale anche le pugliesi puntano in caso di vittoria. A Cortemaggiore si gioca Teco Corte-Quattro Mori, con la squadra cagliaritana reduce dalla brillante performance in Europe Cup che è valsa la qualificazione ai quarti di finale. Entrambe le partite sono in programma domenica.

A2 MASCHILE. Sabato turno casalingo per il TT Sassari contro l’Antoniana Pescara. Le due squadre sono appaiate al quinto posto in classifica. A Prato si replica la gara di A1 con le seconde squadre di Prato e Marcozzi, entrambe all’inseguimento della capolista Ennio Cristofaro.

A2 FEMMINILE. Domenica terzo concentramento della stagione. Le due formazioni del Muravera sono impegnate a Novara, il Norbello Blu a Coccaglio, il Quattro Mori a Prato, mentre il Norbello Giallo gioca a Roma. Muravera “B” e Quattro Mori sono al comando dei rispettivi gironi.

