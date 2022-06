L’Olbia riparte da Roberto Occhiuzzi. Ufficializzato l’allenatore, con contratto fino al 30 giugno 2023, la società procede a completare lo staff tecnico in vista del prossimo campionato di Serie C.

Tra novità e conferme. La prima riguarderebbe il vice di Occhiuzzi: se il gossip che dà Raffaele Cerbone, già primo allenatore dei bianchi nella stagione 2011/12 e in pole per il ruolo, risultasse avere fondamento, sarebbe ai titoli di coda l’avventura in Gallura di Gigi Lavecchia, secondo di Max Canzi sulla panchina gallurese nelle precedenti due stagioni e in scadenza a fine mese.

Potrebbero invece restare all’Olbia il preparatore atletico Andrea Paniziutti e il suo collaboratore Emanuele Bandinu, questo a dispetto del fatto che dalla Calabria Occhiuzzi si porterebbe dietro l’omologo di ruolo Luigi Pincente, fresco di risoluzione, al pari del tecnico, col Cosenza. Stesso discorso per il preparatore dei portieri Fabrizio Martellotta e per il match analyst Edoardo Pani, che sarebbero già stati contattati dal club per completare lo staff tecnico che coadiuverà il nuovo allenatore alla guida dell’Olbia.

I probabili nuovi arrivi. Quanto alla squadra, sul fronte prestiti dal Cagliari si fanno i nomi del 21enne attaccante Gianluca Contini, reduce dall’esperienza in Serie C con retrocessione al Legnago, e di Isaias Delpupo: fresco di rinnovo con i rossoblù fino al 2025, il centrocampista italoargentino, classe 2003, sarebbe pronto al salto dalla Primavera al professionismo, e sarebbe pronto a farlo con la maglia dell’Olbia.

