Mentre Francesco Pisano lascia il calcio giocato, con la conseguenza che quest'anno non indosserà la maglia dell'Olbia, vestita per 6 stagioni di fila, l'Olbia prosegue sul mercato degli acquisti.

Col primo volto nuovo, quello di Lorenzo Babbi: l’attaccante classe 2000 arriva in prestito dall’Atalanta per la prossima stagione di Serie C. E potrebbe non essere l’unico giovane nerazzurro in arrivo in Gallura: il direttore sportivo Tomaso Tatti dei bianchi starebbe infatti lavorando al prestito del portiere 21enne Ludovico Gelmi, scuola bergamasca, reduce dal campionato di C con la maglia della Pro Vercelli.

Intanto, Babbi è ufficiale. “La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Babbi per la stagione sportiva 2022/2023”, recita il comunicato emesso dall’Olbia Calcio oggi all’ora di pranzo.

Segue la scheda. “Nato a Ravenna il 21 maggio 2000, Babbi è un attaccante formatosi calcisticamente nel settore giovanile del Cesena. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce a titolo definitivo all’Atalanta che, a metà campionato lo gira in prestito alla Spal dove, in 18 mesi, mette a segno 14 reti in 28 presenze nel campionato Primavera”.

E ancora: “Nella stagione 2020/2021 arriva il salto nel calcio dei grandi con il passaggio in Serie C al Piacenza dove totalizza 20 presenze e 2 reti. Nell’ultima stagione, sempre in Serie C, è invece in forza alla Lucchese (25 presenze) con la quale centra l’8° posto in classifica. Nel corso della sua militanza al Cesena, Babbi ha raccolto inoltre 6 presenze con la maglia della Nazionale Under 18”.

Chiude il “Benvenuto a Olbia e in bocca al lupo per questa nuova avventura, Lorenzo!”.

