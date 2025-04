È di nuovo tempo di gare motoristiche a Cuglieri sui tornanti della storica Cronoscalata, lungo la provinciale 19, che dal centro abitato porta a Casteddu Ezzu: sabato 26 e domenica 27 va in scena il 2ndo Slalom automobilistico “Cuglieri – La Madonnina”.

Dopo il primo appuntamento 2018 e l’edizione 2023 di “Ruote nella Storia” si rinnova l’appuntamento con la gara valida come prima prova del Campionato regionale Aci Sport Sardegna Slalom 2025, promosso dalla Delegazione regionale Aci Sardegna. Saranno 50 i piloti in gara che si sfideranno in tre manches lungo il tracciato, di poco meno 3mila metri, dal chilometro 17,285 al chilometro 14,290, intervallati da dieci postazioni di birilli.

Sabato 26 aprile le verifiche sportive dalle 15,30 alle 19,30, in via Vittorio Emanuele 61, mentre dalle 16 alle 20 sono in programma le verifiche tecniche nel piazzale delle Scuole.

Domenica 27 aprile la giornata della gara: alle 9,30 la ricognizione del percorso, a seguire, la partenza della prima auto, per la prima delle 3 manches di gara, che sarà diretta da Vittorio Falchi. Le premiazioni sono in programma alle 18, presso l’ex Seminario.

La gara è organizzata dal Team Osilo e dall’Associazione sportiva dilettantistica di Cuglieri Motosport, con il patrocinio del Comune di Cuglieri, della Regione Sardegna e dell’Automobile Club Oristano.

Il direttore dell’Automobile Club di Oristano Claudio Bigiarini: «sono particolarmente orgoglioso del ritorno di una gara a calendario ACISport nel territorio oristanese. Anche a nome del Commissario Straordinario Giulio Pes di San Vittorio devo dire grazie ai ragazzi della A.S.D. Cuglieri Motorsport che hanno portato a compimento con tenacia il ritorno del Motorsport sulle pendici del Montiferru».

Rapporto storico tra Cuglieri e le gare automobilistiche, celebre è la cronoscalata Cuglieri-La Madonnina che nel corso di diciannove edizioni ha visto sfrecciare negli impegnativi tornanti del Montiferru piloti di livello e vincere campioni del calibro di Ezio Baribbi, Benny Rosolia, e dei sardi Uccio Magliona, Marco Satta e Sergio Farris. L’ultima cronoscalata risale al 2009.

