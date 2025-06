Si dividono le strade di Lanteri e dell'allenatore Adamo Piras.

«Dopo 12 anni di passione, impegno e grandi emozioni si conclude – scrive la società sassarese - il percorso di Adamo Piras con la nostra famiglia Lanteri. A lui un grazie per tutto ciò che ha dato alla società, dalla Juniores, alla prima squadra, e soprattutto per aver guidato e ispirato generazioni di ragazzi, lasciando in ognuno di loro un ricordo indelebile».

«Adamo – aggiunge la società – sei stato un pilastro per noi, e le tue qualità umane e professionali rimarranno sempre parte della nostra storia. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, certo che porterai ovunque la stessa energia e dedizione».

Il Lanteri lo scorso maggio è retrocesso in Prima categoria perdendo il playout col Tonara.

