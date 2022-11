Tempo di derby per gli appassionati di calcio dell’Oristanese. Infatti, per l’ottava giornata di andata del girone B torneo di Promozione, al “Remigio Corda” di Terralba, domani alle 15, si ritroveranno di fronte F. Bellu Terralba, quarta e matricola del torneo e Arborea, capolista imbattuta e a punteggio pieno.

Una partita attesa da un punto di vista tecnico ma non solo.

Casa F. Bellu. Un avvio di stagione nel quale è mancata un po’ di continuità (4 vittorie e 3 sconfitte, nemmeno un pareggio), anche a causa di qualche assenza di troppo. Alla vigilia del derby, però, grande tranquillità nell’affrontare la prima della classe. «La affrontiamo con grande serenità – afferma il tecnico della F. Bellu Maurizio Firinu – giochiamo in casa nostra e venderemo cara la pelle. Noi abbiamo un progetto a medio termine, gettare le basi e far crescere i giovani. Siamo falcidiati dagli infortuni, ma giocheremo al massimo contro una squadra che conosce bene la categoria». Per Firinu un incrocio che riporta indietro nel tempo a piacevoli ricordi. «Ad Arborea – conclude Firinu – ho buoni ricordi. Ho vissuto 6 anni splendidi, ho un rapporto di amicizia con il presidente e tutti i ragazzi della vecchia guardia, ma il pensiero domani sarà rivolto solo alla vittoria».

Casa Arborea. I “canarini” sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia e puntano a proseguire nella striscia positiva. Oltre a essere a punteggio pieno, Atzeni e compagni sono anche il miglior attacco del girone. «Ci arriviamo – commenta Nunzio Falco, allenatore dell’Arborea – un pochino più stanchi per via dei soli due giorni di stacco tra la partita di Coppa e quella di campionato. Sappiamo che giocheremo un derby contro un avversario tosto e speriamo di fare una grande partita». Tutti a disposizione per Falco che, davanti troverà una squadra agguerrita, contro la quale non andrà abbassata la guardia. «Sarà una partita – prosegue – nel quale cercheranno di fermarci e farci bloccare la corsa. Noi dobbiamo giocarla come le altre, con la testa e la concentrazione che abbiamo sempre avuto. Se non siamo al 110% lasceremo qualcosa, così come contro il Terralba anche contro le altre. Dovremo tirare fuori un grande carattere e giocare una grande partita».

© Riproduzione riservata