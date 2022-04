Cagliari è pronta ad ospitare, dopo 11 anni, il campionato Europeo classe Techno 293. Stamattina si è svolta, nel suggestivo scenario del Poetto, la conferenza stampa di presentazione dell’evento organizzato dal Windsurfing Club di Cagliari.

Hanno detto. “Siamo felici di ospitare il campionato europeo Techno 293, che segna per il nostro circolo la ripresa nell’organizzazione di regate internazionali, dopo questi ultimi due anni difficili dove comunque siamo sempre stati in prima linea negli eventi zonali e internazionali”, sottolinea Andrea Caproni, presidente del Windsurfing Club Cagliari. Soddisfatto anche Piotr Oleksiak, segretario generale della classe Techno 293 internazionale: “La Classe Techno293 è entusiasta di tornare in Sardegna per i Campionati Europei quest'anno. Cagliari e il club ospitante sono ben noti per i loro allenatori di prima classe e per i windsurfisti medagliati. Si potrebbe dire che è una delle case del windsurf. Ovviamente non si tratta di una sorpresa in quanto il luogo è bello e affidabile in termini di condizioni meteo. Siamo tutti impazienti di partecipare”.

I partecipanti. Intanto al circolo del Poetto le rastrelliere iniziano a riempirsi di tavole e attrezzature 277 iscritti, che stanno raggiungendo il capoluogo sardo da 18 nazioni. L’Italia farà gli onori di casa, con 125 partecipanti. Ben rappresentate anche la Grecia (23), Spagna e Turchia (16). Gli arrivi dei partecipanti si susseguiranno fino al giorno di Pasqua, quando si completeranno le registrazioni e si svolgerà la cerimonia d’apertura dalle ore 19.

Il programma. Lunedì 18 è invece in programma la regata di prova, che consentirà alla flotta di testare il campo di regata. Martedì, il via ufficiale alle competizioni: fino a sabato 23, si potranno disputare massimo quattro prove al giorno, per un totale di quindici. Cinque, le categorie in gara, ciascuna in lizza per il proprio titolo, maschile e femminile: Under 13, Junior (Under 15), Youth (Under 17), Plus Youth (Under 19) e Plus Open. La flotta più numerosa è quella Under 17 (101 iscritti), seguita dall’Under 15 (83).

I volti noti. Tra i concorrenti sono presenti due, tra i campioni del mondo in carica: l’italiano Mathias Bortolotti (iridato nell’Under 13, ma in quest’occasione passato alla categoria superiore Under 15) e la ceca Nela Sadikova, che a Torbole si era imposta nell’Under 17 femminile. Assente giustificato il campione Under 17 Federico Pilloni, a Campione sul Garda per gli International Games della classe olimpica IQFoil. Tra i nomi già confermati anche due, tra i vincitori dell’Europeo 2021 a Tallin, in Estonia: il talento di casa, Pierluigi Caproni, campione in carica Under 13 ma questa volta in gara nell’Under 15 maschile; e il turco Artun Senol, che non difenderà il titolo Under 15 perché passato alla categoria superiore, l’Under 17.

