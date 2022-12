Un momento davvero difficile per La Cos Costa Orientale, finita al quartultimo posto nella classifica del girone G della Serie D. Ma è un momento difficile anche per l'Uri, scivolato all'ultimo posto. Arzachena e Ilva occupano una posizione di centro classifica con l'obbligo di non fare molti passi falsi.

La Serie D gioca il turno infrasettimanale con impegni severi per le quattro sarde. Attesa su tutti i campi in particolare a La Maddalena dove si gioca il derby Ilva-Arzachena. Uno scontro importante per il rilancio delle due squadre sconfitte mercoledì da Nola e Vis Artena.

La Cos di Francesco Loi ospita il Monterotondo, quarto in classifica. Tra le due squadre c'è una differenza di undici punti. La Cos ha comunque l'obbligo di vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. A Tertenia e nel Sarrabus c'è grande attesa: la Cos ha finora ottenuto i migliori risultati in casa.

L'Uri è atteso a Portici, penultimo della classe. Per i sardi di Massimiliano Paba è l'occasione per abbandonare la coda dopo l'ennesima sconfitta interna di domenica scorsa con la Palmese.

