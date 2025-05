È il San Giorgio Perfugas la prima finalista dei playoff della prima categoria. Esce di scena il Thiesi, battuto (2-1) sia all'andata che al ritorno dalla squadra di Perfugas.

All'andata il San Giorgio si era imposto per 2-0. Oggi si giocherà l'altra semifinale fra la Freccia Parte Montis e la Baunese. Nella gara di andata la squadra ogliastrina è stata battuta per 2-1. La formazione che passerà il turno, affronterà nella finale il San Giorgio Perfugas per il salto in Promozione.

© Riproduzione riservata