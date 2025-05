Inizia lunedì 26 maggio ad Ancona la corsa allo scudetto per le rappresentative universitaria italiane. La Sardegna sarà rappresentata dal Cus Cagliari che sarà subito in campo contro L'Aquila alle ore 10.

«L'obiettivo -dice l'allenatore Claudio Meloni- è quello di far bene in un torneo di assoluti prestigio come quersto con giocatori di grande talento. Cercheremo di migliorare il bronzo dell'anno scorso. La rosa è più giovane, ma abbiamo ancora un ottima base di partenza con giocatori esperti che conoscono bene le difficoltà che si possono incontrare in partite ravvicinate da "dentro o fuori".Il capitano quest'anno sarà Luca Melis che ha ereditato la fascia da Claudio Fiori».

Ci sarà anche Roberto Serra, autore di 15 gol nell'ultimo campionato di Promozione con la maglia del Cus Cagliari. Il sogno? «Premiare i ragazzi sul palco di Ateneika fra 10 giorni con lo scudetto sul petto. Sarebbe il coronamento di una grande stagione calcistica».

Per l'occasione l'allenatore Claudio Meloni ha convocato Asunis e Serra del Cus Cagliari, Cogoni del Pirri, Daga del Castiadas, Delogu, Piras e Fenu dell'Iglesias, Laconi della Nuorese, Zedda Edoardo, Loi e Melis del Villasimius, Mudu e Giole Zedda della Ferrini Cagliari, Muscas della Villacidrese, Perilli della Tharros, Renna dell'Uri e Ruggeri del Picchi Jerzu.







