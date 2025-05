Nel playoff di Prima Categoria giocato oggi la Freccia Parte Montis batte la Baunese per 3-1, bissando il successo di domenica scorsa (2-1) in Ogliastra. Per i locali i gol sono stati segnati da Girseni, Mureddu e Mandis. Per la Baunese, da Nieddu.

Ieri è stato il Perfugas a passare il turno piegando il Thiesi per 2-1. All'andata, il Perfugas aveva ugualmente vinto (2-0).

Perfugas e Freccia si incontreranno ora in una gara secca per il primo posto in questi playoff. Baunese e Thiesi si giocheranno il terzo posto.

