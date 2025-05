Nelle semifinali dei playoff di Seconda Categoria successi dell'Accademia Sulcitana (di Villa San Pietro) che ha piegato il Villagrande per 2-0 (con gol di Foddi e Achenza) e del Sorso, vittorioso per 3-1 sul Macomer. In gol Uras, Murgia, Palitta e Carta.

Si contenderanno il primo posto nella finale Accademia Sulcitana e Sorso. Per il terzo posto si affronteranno le perdenti di oggi.

Come oggi le finali si giocheranno in gara unica e in campo neutro. In caso di parità dopo il 90', si disputeranno due tempi supplementari ed eventualmente si batteranno i calci di rigore.

