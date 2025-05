Tre giocatori delle due squadre sarde ai Campionati Mondiali Under 23 di basket in carrozzina che si disputeranno dal 12 giugno a São Paulo in Brasile. Per il raduno azzurro che prende il via il 2 giugno a Veroli (Frosinone) il coach Fabio Castellucci ha convocato Cristiano Uras della Dinamo Lab Sassari e Federico Bobbato dell'Asinara Waves Porto Torres. C'è anche un altro giocatore della formazione portotorrese che ha sfiorato lo scudetto, Alessio Ciciou.

Questi gli altri atleti della nazionale Under 23: Alessandro Sbuelz (Briantea84 Cantù), Joel Joseph Boganelli (Amicacci Abruzzo), Francesco Marotta (Pol. Nordest Castelvecchio), Federico Balsamo (S. Stefano Sport), Marco Canella (Volpi Rosse Firenze), Bilal Oujedid (Volpi Rosse Firenze), Luigi Topo (Amicacci Abruzzo), Gabriel Da Silva Pelizari (Padova Millennium Basket), Nicolò Tomaselli (Briantea84 Cantù).

Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo B del Mondiale, opposti a Giappone, Stati Uniti, Thailandia, Gran Bretagna e Sudafrica. Nel Gruppo A figurano Australia, Canada, Israele, Germania, Turchia e i padroni di casa del Brasile.

L’Under 23 ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di categoria grazie alla semifinale europea conquistata lo scorso luglio a Madrid. L’Italia torna a partecipare ad un Mondiale U23 per la prima volta dal 2017.

© Riproduzione riservata