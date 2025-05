Si è giocata oggi la quinta giornata dei campionati di Serie B1 e B2 di tennis maschili e femminili a squadre. Ecco i risultati delle squadre sarde.



Serie B1 maschile.

Girone 1: Tc Cagliari ha riposato.

Classifica: Tc Pavia* 9; Ct Lucca*, Tc Cagliari* e Ct Rovereto 8; Sporting Tc Bisceglie* 6; Società Canottieri Casale* 1; Junior Perugia 0.



Girone 2: Jc Next Gen Marina di Massa-Tc Porto Torres 5-1.

Classifica: Ct Barletta* 12; Quanta Club Milano 11; Tc Perugia* e Jc Next Gen Marina di Massa 5; Ct Lanciano* 4; Tc Sandrigo* 2; Tc Porto Torres* 1.



Girone 4: Torres Tennis-Tc Ancona 2-4.

Classifica: Ct Stasi Galatina 11; Tc Ancona* 10; Tc Bolzano 9; Torres Tennis* 7; At Verona* 3; Tc Poggibonsi* 1; Sporting Club Saronno* 0



Girone 5: Sporting Club Montecatini-Tc Terranova Olbia 2-4.

Classifica: Tc Treviglio* 12; Tc Terranova Olbia* e Tennis Modena* 10; Play Pisana Roma* 6; Sporting Club Montecatini* e Sporting Club Sassuolo 3; Ct Dino De Guido Mesagne 0.



Serie B1 femminile.

Girone 2: Ct Firenze-Torres Tennis 3-1.

Classifica: Park Tennis Villorba* e Società Canottieri Casale 8; Ct Firenze* 7; Torres Tennis 5; Tc Rungg* e Salento Tennis Academy Arnesano* 4; Junior Tennis Milano* 3.



Serie B2 maschile.

Girone 1: Poggio Forte Village ha riposato.

Classifica: Country Club Voghera* e Tennis Desenzano 12; Junior Tennis Milano* 9; Canottieri Baldesio* 7 Poggio Forte Village* 4; Città dei Mille Bergamo* e Green Garden Venezia 0.



Girone 7: Tc Cagliari-Tc Napoli 2-4.

Tc Moneta La Maddalena-Calabria Swim Race 2-4.

Classifica: Tc Napoli 13; Calabria Swim Race* 10; Tc Cagliari* 9; Tc Moneta La Maddalena 6; Ct Nardò* e Colle degli Dei* 3; Tc 2002 Benevento* 0.



Serie B2 femminile.

Girone 3: Tc Cagliari ha riposato.

Quanta Club Milano-Ct Decimomannu 3-1.

Classifica: Tc Cagliari* 12; Quanta Club Milano* 10; Tc Sinalunga* 9; Park Tc Genova* 6; Ct Decimomannu* 3; Jc Next Gen Marina di Massa 2; Break Point Savona 1.

(* una partita in meno).

