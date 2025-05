San Teodoro non ha deluso le attese e, nell’incantevole scenario della spiaggia de La Cinta, ha ospitato ancora una volta SwimTheIsland Sardegna, prima delle tre tappe del circuito organizzato da Three Experience e TriO Eventi che propone prove agonistiche e non competitive su diverse distanze.

Oggi, centinaia di atleti si sono cimentati nelle distanze più lunghe, i 3200metri della Classic e i 6mila metri della Long. La distanza di 3,2km è servita anche a completare la Combined, che tra ieri e oggi ha visto i concorrenti cimentarsi prima nei 1800 della Short e poi nei 3200 della Long. E i risultati odierni hanno, di fatto, confermato le classifiche stilate dopo il primo round di ieri. A vincere la Combined Swim maschile è stato Mattia Castello (J2), che con il tempo di 1h03’ (22’48”+40’12”) ha preceduto Michele Bedino (J1, Aquatica Torino), che ha chiuso in 1h07’53” davanti a Michele Garbelli (M1, in 1h16’26”), Edoardo Scaini (M1, Clorolesi Treviglio, in 1h16’49”) e Matteo Audano (M2, Aquatica Torino, in 1h19’19”). Prima nel femminile, e terza assoluta, Sara Petrolli (J2, Buonconsiglio nuoto), con il crono di 1h11’14” (26’08”+45’06”), sul gradino più alto del podio davanti a Emma Lochi (J2, in 1h16’12”) e Claudia Pastorino (M1, Nuotatori Genovesi, in 1h19’05”). A chiudere la top5, Ester Lochi (J2, in 1h20’40”) e Camilla Colombo (in 1h28’25”).

Nella Classic, vittoria nel maschile di Mirko Rivano (J1, Acqua Sport) in 38’58” davanti a Edoardo Filippo Valente (J2, a 15”) e Matteo Musso (J2, a 1’39”). Nella femminile si è imposta Greta Guarneri (J2, Taurus nuoto) con un tempo di 48’22” che le è valso anche la settima posizione assoluta. Seconda Miriana Bandini (J2, a 55”), che ha preceduto Nicole Ottoboni (J2, Nuoto Scaligero, a 3’43”).

Nella Long, ancora protagonisti Castello e Petrolli, che dopo aver conquistato la Combined hanno portato a casa anche i 6mila metri. Mattia Castello si è imposto nel maschile, stavolta con un tempo di 1h20’22” davanti a Andrea Gruarin (M1, a 7’35”) e Davide Bergonzini (J2, a 15’38”). Nella femminile, Sara Petrolli ha chiuso in 1h35’54”, terzo tempo assoluto, ed è salita sul podio con Giulia Fenu (M1, Swim in Action, a 31”) ed Emma Lochi (J2, a 8’23”).

Soddisfatto l’organizzatore Sandro Salerno: “Un quarto anno molto positivo, ennesimo successo per SwimTheIsland, perché 500 partenti provenienti da oltre trenta province italiane sono per noi una grande soddisfazione e una grande conferma che il format funziona e porta ogni tipologia di utente a partecipare a questo evento. Ieri la gara più partecipata, quella di 1800metri, ha incoronato i vincitori della Coppa Italia Acsi, che ospitiamo per il terzo anno. Vincente la combinazione di competizioni agonistiche e non competitive, come la Family Team. Da sottolineare l’indotto diretto che si crea con questi eventi sportivi e, tenendo presente che la stagione a fine maggio non è ancora partita, fanno un gran bene”.

