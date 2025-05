Rivoluzione in arrivo all’Hermaea Olbia. In vista di quella che si preannuncia come una delle annate più competitive della A2 femminile di volley, il club gallurese si prepara a rinnovare il roster confermando solo alcune giocatrici.

Diverse hanno già salutato via social, su tutte il libero Sophie Blasi e la schiacciatrice Sara Fontemaggi, in biancoblù quest’ultima dal 2022, ma anche l’esperienza a Olbia di Laura Partenio, capitano dell’ultima stagione chiusa con la vittoria della Pool Salvezza, sarebbe ai titoli di coda.

A ben vedere, l’Hermaea non è nuova a rifare la squadra quando un ciclo sembra essersi concluso e a ripartire dai prospetti più interessanti, prospetti che, a questo giro, potrebbero arrivare direttamente dalle giovanili.

Per rilanciare il progetto il club vorrebbe tuttavia puntare sulla garanzia Dino Guadalupi: a dispetto dei rumors sul possibile addio del coach brindisino, l’Hermaea vorrebbe ripartire proprio da lui, affidandogli la squadra per il quinto anno consecutivo con l’obiettivo di far crescere e valorizzare i talenti di casa e avviare un nuovo ciclo.

