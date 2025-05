La sabbia bianchissima e le acque cristalline de La Cinta di San Teodoro sono, ancora una volta, la splendida cornice di SwimTheIsland Sardegna, prima delle tre tappe del circuito organizzato da Three Experience e TriO Eventi che, tra oggi e domani, propone prove agonistiche e non competitive su diverse distanze.

Oggi, la gara più attesa della giornata era la Short: oltre cento partenti per la 1800 metri di nuoto in acque libere che hanno assegnato la Coppa Italia Acsi. A trionfare, nel maschile, è stato Francesco Arfini (J1) del Chiari Swim Team, che ha chiuso con un tempo di 23’37” e una media di 1’18”. Secondo, con un ritardo di 1’10”, Andrea Gruarin (M1), che ha preceduto l’alfiere dell’Aquatic Center Montichiari Denis Sula (J2) a 2’34”. A chiudere la top 5, Flavio Mantegazza (J2, Nuotatori milanesi, a 3’18”) e Raffaele Torrente (J2, Atlantide, a 4’51”).

Sul gradino più alto del podio femminile è salita Marzia Di Giovanni (M1) che, con i tempo di 27’20” ha siglato il quinto crono assoluto. Seconda Annika Dal Soglio (M1, Nuotatori milanesi), con un ritardo di 51”, davanti ad Arianna Cagliesi (a 2’12”), prima di un trio di nuotatrici categoria J1 del Chiari Swim Team davanti a Lara Goffi (a 2’23”) ed Elisa Goffi (a 4’03”).

Domani il Villaggio Expò sarà aperto dalle 8 alle 17, nel frattempo si svolgeranno altre due gare agonistiche. Alle 10, prevista la partenza della Classic Swim di 3200 metri, alle 12 quella della Long Swim, ben 6.000 metri.

La Combined Swim, che prevede 1800+3200 metri, si è aperta oggi con la Short ma si concluderà domani, quando i concorrenti disputeranno i 3200 metri della Classic. Per il momento, dopo i primi 1800 metri, a guidare la classifica maschile è Mattia Castello (J2) che con il tempo di 22’48” precede di 1'42” Michele Bedino (J1, Aquatica Torino). In terza posizione, a 5’19”, c’è Michele Garbelli (M1), seguito da Edoardo Scaini (M1, Clorolesi Treviglio, a 5’20”) e Matteo Audano (M2, Aquatica Torino, a 5’35”). Nel Femminile, prima Sara Petrolli (J2, Buonconsiglio Nuoto) con il crono di 26’08” e un vantaggio di 1’47” su Emma Lochi (J2), seconda davanti a Claudia Pastorino (M1, Nuotatori Genovesi, a 2’16”), Ester Lochi (J2, a 3’11”) e Claudia Enrione (M2, Aquatica Torino, a 6’32”).

Ma SwimTheIsland non è solo agonismo, ma anche un appuntamento studiato per regalare indimenticabili momenti di condivisione e divertimento. Con questo spirito, atleti di ogni età (la più giovane ha 11 anni) hanno preso parte alla Family/Team 800 metri, gara non competitiva a squadre come la Mwm Relay, staffetta composta da due nuotatori uomini e una donna che si sono cimentati negli 800 metri. Poi, per chiudere in bellezza, la nuotata di 1100 metri al tramonto, sempre con Tavolara a fare da sfondo.

La vicesindaca e assessora al Turismo del Comune di San Teodoro Luciana Cossu ha commentato: «Siamo felici e orgogliosi di ospitare nella spiaggia de La Cinta l’evento SwimTheIsland, ormai storicizzato. È perfettamente integrato nel nostro territorio e accolto con grande entusiasmo sia dagli operatori sia dai fruitori dell’evento, ma anche da chi, semplicemente, è venuto a San Teodoro in vacanza. Speriamo che gli atleti si divertano, che possano godere di un bel clima e di una San Teodoro che è già pronta per accogliere l’evento, perché ci sono anche altre iniziative in corso, come il mercato, nonché le attività commerciali aperte tutta la sera. SwimTheIsland arricchisce una San Teodoro che è già preparata per l’inizio della stagione».

L'organizzatore Sandro Salerno ha dichiarato: «SwimTheIsland San Teodoro rappresenta un appuntamento strategico per la visione territoriale di turismo sportivo: oltre 500 atleti, provenienti da ogni regione d’Italia e anche dall’estero, si ritroveranno questo fine settimana nella splendida cornice della spiaggia La Cinta per l'assegnazione della Coppa Italia Acsi. Un evento che valorizza il territorio, genera indotto economico e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici, confermando quanto lo sport possa essere volano di sviluppo sostenibile”.

