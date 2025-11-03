Si è conclusa la terza giornata della serie A1 maschile con le sconfitte di Marcozzi e Santa Tecla Nulvi. Mercoledì il TT Sassari aveva vinto l’anticipo con il Muravera mettendo in cassaforte il primato, da ieri nuovamente nel mirino di Bagnolese e Messina.

Sabato la Bagnolese aveva vinto a 3-1 Nulvi ma il trio di Francesco Ara aveva venduto cara la pelle. Nella prima partita Fedotov aveva sconfitto 3-1 Piccolin, ex numero uno d’Italia, al termine di quattro set chiusi tutti ai vantaggi. Andamento simile per Koldas opposto a Bobocica, numero uno sino allo scorso gennaio, ma sconfitto 3-0 dopo due set persi 12-10 e 13-11. Cappuccio è battuto da De Las Heras, Pedotov vince il primo set ma non contiene Bobocica che vince 3- e chiude la partita.

Ieri a Messina la Marcozzi è stata battuta 3-0 e, come Nulvi, deve ancora vincere la prima partita. Vallino Costassa ha sorpreso Ursu nel primo set ma la reazione del moldavo è stata efficace ed ha vinto al quarto set 12-10. Anche Chandra vince il primo set ma il croato Kojic prende il comando delle operazioni e ripete il 3-1. Rossi va sotto di due set con Faso, rimonta annullando un match point ma cede al quinto.

Serie A1 femminile

Anche nel campionato femminile il TT Sassari si prende la vetta. Doppia sorpresa, la vittoria per 3-1 a Norbello e il primo posto solitario a punteggio pieno. Derby di grande intensità con il Norbello subito avanti con Matelova in tre combattuti set (due ai vantaggi) con Garnova. Pareggio di Irina Ciobanu, avanti due set si fa riprendere da Ana Tofant e vince il quinto. Stesso schema per Ortega che va avanti due set, Tan Wenling la riprende ma l’italo cilena fa suo il quinto. L’ultima sorpresa la regala Ciobanu che supera in tre set Hana Matelova (89 nel mondo) e firma successo e primato per Sassari. Negli anticipi di mercoledì scorso il Castelgoffredo aveva battuto 3-2 il Quattro Mori e il Muravera era stato sconfitto 3-0 dal Sud Tirol.

Torneo a Terni

Non contento dei due primi posti nei due massimi campionati, il TT Sassari si prende la scena anche al Torneo Nazionale di Terni.

Finale in famiglia nel “Top 2”, vinta 3-0 da Andrea Puppo su Johnny Oyebode. In semifinale avevano avuto la meglio rispettivamente su Bisi (numero uno d’Italia) e Mongiusti del Santa Tecla.

Non basta, Sassari sul gradino più alto del podio anche nel Top 3 con Ganiyu Ashimiyu che in finale ha battuto Lorenzo Tavoletti del TT Cascina.

