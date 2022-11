Infrasettimanale avaro di punti e di soddisfazioni per l’Hermaea Olbia, sconfitta stasera in trasferta dalla Futura Giovani Busto Arsizio.

Al PalaBorsani di Castellanza la formazione lombarda, che si presenta da vice capolista del girone A, si impone 3-0 al termine del match della 7ª giornata di A2 femminile di volley, infliggendo alla squadra di Dino Guadalupi la terza sconfitta in campionato.

Un risultato maturato in poco più di un’ora di gioco con parziali 25-15, 25-17, 25-18, in una sfida quasi senza storia. Lo stop del PalaBorsani andrà, tuttavia, metabolizzato in fretta dalle galluresi, nessuna delle quali in doppia cifra stasera, in vista dell’altra gara esterna e proibitiva della settimana: domenica l’Hermaea è attesa, infatti, sul campo della primatista Millenium Brescia.

© Riproduzione riservata