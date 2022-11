All’Hermaea Olbia non riesce l’impresa. La squadra di Dino Guadalupi si arrende alla Millenium Brescia 3-0 nella trasferta dell’8ª giornata del campionato di A2 femminile di volley e rimedia la seconda sconfitta di fila dopo quella subita dalla Futura Giovani Busto Arsizio, sempre in trasferta, nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso.

Al PalaGeorge di Montichiari la capolista si presenta con tutta la sua forza, archiviando il primo set col punteggio di 25-15. Nel secondo le galluresi partono meglio dell’avversario, ma alle padrone di casa basta un amen per riprendersi scena e gioco e chiudere il parziale 25-21. Molto combattuto anche il terzo, nel quale le leonesse d’Italia si impongono alla fine 25-22 dopo aver fallito due match ball. Bene Bulaich e Schirò, con 13 e 12 palloni messi a terra; in difficoltà Miilen (3 punti realizzati) e Tajè (4).

Per l’Hermaea, che resta inchiodata a quota 11 nel girone A, non era certo la doppia proibitiva trasferta contro le prime della classe l’occasione per fare punti facili. Ma è chiaro che domenica al GeoPalace, contro il più abbordabile Mondovì, le biancoblù non dovranno sbagliare.

