Al ritorno come all’andata, finisce 3-0 per la Futura Giovani Busto Arsizio. Ebbene sì: la trasferta della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley frutta all’Hermaea Olbia una brutta sconfitta.

Al PalaBorsani di Castellanza la squadra di Dino Guadalupi resta in partita giusto nel primo set, perso 25-18, dopodiché crolla sotto i colpi della capolista. Nel turno di Santo Stefano, ultimo del 2024, le galluresi danno battaglia nel primo parziale, rimontando dal 15-11 fino al 17-17, per poi cedere il set a 18, ma da quel momento in campo c’è solo la formazione di casa, che vince il secondo set 25-10 e il terzo, caratterizzato dal buon avvio dell’Hermaea (3-6), col punteggio di 25-14 dopo aver sprecato un match point.

La vittoria in rimonta al tie-break contro l’Albese Como può aver lasciato qualche strascico: da domenica il tempo per recuperare, considerato anche il viaggio, è stato molto poco, e, a ben vedere, le bustocche quest’anno hanno perso solo due volte. Ma tant’è: la regular season può riservare ancora molte soddisfazioni all’Hermaea.

La piccola pausa concessa da Guadalupi alle sue ragazze servirà a ricaricarsi in vista della ripresa, in programma il 5 gennaio a Olbia contro l’Altafratte Padova in un vero e proprio scontro diretto in chiave poule promozione.

© Riproduzione riservata