Sarà Toscana-Lombardia la finale della seconda edizione del Trofeo Benedetto Piras, una riedizione dell'ultimo atto del Torneo delle Regioni dello scorso 27 aprile.

Si giocherà domani alle 18 al campo Polese, l'impianto della Ferrini in viale Marconi a Cagliari, con la presenza annunciata del presidente della LND Giancarlo Abete. Niente da fare per la Sardegna, con la Rappresentativa Under 15 sconfitta 0-1 dalla Toscana: a Villasimius decide, dopo appena due minuti di gioco, un cross di Bonfanti che si trasforma in tiro e termina sotto la traversa.

Ma i ragazzi di Massimo Malfitano si sono fatti valere, con anche un rigore che Doppio si è fatto parare.

Nell'altra semifinale, quella di Castiadas, la Lombardia ha la meglio per 2-1 sul Piemonte: in gol nel primo tempo Fardin, uno dei migliori talenti visti all'opera questa settimana, poi a inizio ripresa botta e risposta col pareggio di Palumbo su rigore e il definitivo vantaggio della Rappresentativa guidata da Gabriele Peccati con un gran tiro da fuori di Correnti.

© Riproduzione riservata