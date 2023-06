La Rappresentativa Sardegna è in semifinale al Trofeo Benedetto Piras. Si gioca oggi il penultimo atto della seconda edizione del torneo giovanile, riservato alla categoria Under 15, dedicato al celebre ex presidente del Comitato Regionale Sardegna. A Villasimius alle 17 i ragazzi di Massimo Malfitano sfidano la Toscana, alle 18.30 a Castiadas Lombardia-Piemonte. Domani alle 18 la finale sul campo della Ferrini, in viale Marconi a Cagliari, dove è atteso anche il presidente nazionale della LND Giancarlo Abete.

Ultima giornata. Ieri si è chiusa la fase a gironi. La Sardegna ha pareggiato 1-1 a Castiadas contro il Friuli, gol di Andrea Maramarco del La Palma in chiusura di primo tempo, e hanno mantenuto il primato nel Gruppo A complice il contemporaneo pari sull'altro campo, quello di Armungia tra Piemonte e Umbria (2-2). Con questi risultati la classifica finale vede la Sardegna chiudere prima a 5 punti, con Piemonte e Friuli a 4 (Piemonte qualificato per la classifica avulsa, avendo vinto lo scontro diretto alla prima giornata) e in coda l'Umbria a 2. Nel Gruppo B è la Lombardia, già vincitrice del Torneo delle Regioni a fine aprile, a classificarsi in testa: 2-0 a Burcei nello scontro diretto col Lazio (campione uscente ma eliminato al primo turno), dove apre le marcature nel primo tempo Matteo Pino e raddoppia Giulio Fardin nella ripresa ribadendo in rete un rigore parato dal portiere avversario. La Lombardia ha giocato buona parte della seconda frazione in dieci per l'espulsione di Jacopo La Viola ed è prima per una migliore differenza reti sulla Toscana, alla quale non basta il 3-0 ai danni della Liguria. Classifica: Lombardia 7, Toscana 7, Lazio 3, Liguria 0.

