Oggi prima giornata della fase a gironi del Trofeo Benedetto Piras, la manifestazione di calcio giovanile arrivata alla seconda edizione e intitolata alla memoria dello storico dirigente cagliaritano, ex presidente del Comitato Regionale.

Le otto rappresentative Under-15 si sono affrontate per i primi 70' di gioco (due tempi da 35'), con quella della Sardegna guidata da Massimo Malfitano che ha debuttato nel Gruppo A pareggiando 1-1 contro l'Umbria: non basta il gol del vantaggio di Andrea Sanna, classe 2008 delle giovanili del Latte Dolce, alla mezz'ora del primo tempo su punizione. Nello stesso girone il Piemonte batte 2-0 il Friuli, portandosi in testa alla classifica. Nel Gruppo B 0-0 fra Toscana e Lombardia, mentre il Lazio (che ha vinto il torneo l'anno scorso, con l'Under-17) ha superato 1-0 la Liguria.

Le partite di domani. Nel Girone A Sardegna-Piemonte a Tertenia e Umbria-Friuli a Villasimius, nel Gruppo B Lombardia-Liguria a Villaputzu e Lazio-Toscana a Settimo San Pietro, tutte in contemporanea alle 17.30. Mercoledì l'ultima giornata della fase a gironi, giovedì le semifinali (incrociate fra le prime due dei gruppi) e venerdì alle 18 il Trofeo Benedetto Piras celebrerà la finale sul campo della Ferrini in viale Marconi a Cagliari.

© Riproduzione riservata