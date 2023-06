Alla seconda giornata del Trofeo Benedetto Piras arriva la prima vittoria per la Rappresentativa Under 15 della Sardegna, che sale al primo posto in classifica nel Gruppo A. I ragazzi di Massimo Malfitano, andati sotto a Tertenia con il gol a freddo di Ortolano per il Piemonte, ribaltano la situazione con le reti di Scano, Bellanza e Zucca per il 3-1 finale. Nel match di Villasimius primi punti per il Friuli, 0-3 sull'Umbria. In classifica ora Sardegna 4, Piemonte e Friuli 3, Umbria 1. Nel Gruppo B cade la formazione campione in carica, il Lazio battuto 1-2 dalla Toscana, mentre la Lombardia liquida la Liguria per 4-1: la classifica ora vede Toscana e Lombardia in testa a 4 punti, segue il Lazio a 3 e la Liguria già eliminata a quota 0.

Ultima giornata. Domani si completa la fase a gironi, in contemporanea alle 17.30. Nel Gruppo A Friuli-Sardegna a Castiadas e Piemonte-Umbria ad Armungia, nel Gruppo B Toscana-Liguria a Tertenia e Lombardia-Lazio a Burcei. Giovedì alle 17.30 le due semifinali di Castiadas e Villasimius, che riguarderanno le prime due di ogni girone, venerdì alle 18 la finale al campo Polese della Ferrini a Cagliari (la società dove il professor Benedetto Piras ha passato gran parte della sua carriera sportiva e dirigenziale) che sarà preceduta anche da attività del Settore Giovanile e Scolastico.

