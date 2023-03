Grande attesa da parte degli appassionati di due ruote per la terza edizione del Trofeo Ajò, la gara ciclistica riservata agli amatori che si disputerà domani, domenica 5 marzo, con partenza da Guasila. L’importante competizione è valida come prima prova del campionato Sud Sardegna CSAIn.

Circa cento atleti di tutta la Sardegna (l’anno scorso erano ottanta i partecipanti) si misureranno lungo le strade della Trexenta e del Medio Campidano in un anello di 25 km tra i comuni di Guasila, Segariu e Villamar. Una competizione che si annuncia avvincente e si svilupperà su tre giri per le categorie maschili e due giri per le categorie femminili. L’organizzazione è a cura del Gruppo sportivo Portuscuso in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Bike Tour 4 Mori di Guasila.

Nella scorsa edizione del Trofeo Ajò si erano messi in mostra numerosi atleti, alcuni giovanissimi e altri più esperti. Questi tutti i ciclisti premiati nelle diverse categorie di gara: Orlando Pitzanti (Sestu Bike), Andrea Pisanu (Ciclo Club A.Manca Ittiri), Paolo Murroni (Mas Bike Nils), Giuseppe Lampis (Donori Bike Team), Emiliano Murtas (Donori Bike Team), Giorgio Balzano (Sc. Monteponi), Marcello Caboni (SBS Team), Salvatore Angius (Il Fornaio Macomer), Giuseppe Fara (Muristene), Ariana Perdisci (Sestu Bike) e Cristiana Atzori (Team Bike Academy).

