Il Triathlon Gennargentu, in corso a Gavoi, ha incoronato Adriano Micheli (Sbr3 Grosseto) e Serena Bratti (Cus Udine) campioni italiani Junior di Triathlon Cross 2025.

Questa mattina, i due atleti classe 2007 si sono imposti nell’incantevole scenario del Lago di Gusana, dove hanno disputato la gara valida per il Campionato Italiano Triathlon Cross Junior che prevedeva 750metri di nuoto nel Lago di Gusana (partenza in acqua, giro unico in senso orario), 12,50km in mountain bike (un giro unico del percorso ricavato lungo le sponde del lago) e 4km di corsa (2 giri di un tracciato trail running).

La terza edizione della manifestazione organizzata da Three Experience con il supporto della Regione Sardegna e dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, quest’anno prevede un doppio appuntamento e assegna non solo i titoli Junior, come già aveva fatto nel 2024, ma anche gli Élite e gli age group, come nel 2023.

In corso la gara maschile Elite e age group dei Campionati Italiani Triathlon Cross Country, con la partenza dei sessantuno uomini provenienti da tutta Italia, Sardegna compresa. Poco dopo, è partita anche la gara tricolore femminile, con sedici partenti. I concorrenti (categorie Under 23, Senior e Master maschili e femminili) percorreranno prima i 1000metri della frazione di nuoto (due giri da 500metri, in senso orario), poi i 26km della frazione di bici (due giri da 13km in senso orario) e 6km di corsa (tre giri da 2km) nel stesso scenario degli Junior. Alle 17, verranno pubblicate le classifiche, seguite dalla cerimonia di premiazione all’Hotel Taloro.

Il neocampione tricolore junior Adriano Micheli ha chiuso la gara in 1h05’32”. Quinto all’uscita dall’acqua (10’20”), ha completato la frazione di bici con il secondo miglior crono, ma è stato nella corsa (15’34”) che è riuscito a staccare Roberto Porcu, atleta della Fuel Triathlon di San Gavino che, forte del quarto tempo nel nuoto e del terzo nella mtb, è salito sul secondo gradino podio con il tempo di 1h05’52”, miglior sardo in gara. Terzo posto assoluto e primo della Youth B per Gabriele Gattino della Grandbike Triathlon (1h06’), che dopo il 17esimo crono nel nuoto è stato il più veloce nella frazione di mtb e ha firmato il secondo tempo nella corsa. A chiudere la top5, Riccardo Colombo (K3 Cremona, in 1h06’44”) e Nicholas Bellemo (Delfino Chioggia, in 1h06’57”). In totale ventidue classificati.

“E' stata una gara bellissima e combattuta fino all’ultimo, e non pensavo neanche di arrivare al podio, perché da inizio stagione ho un po’ di problemi fisici, ma ho dato tutto. Ringrazio tutti per il supporto”, ha commentato Micheli.

Nella Junior femminile, con sette partenti, netto il successo di Serena Bratti, che ha vinto in 1h15’18”, con un margine di 2’10” sulla seconda. La tesserata del Cus Udine era stata la prima a uscire dall’acqua (10’48”) e l’autrice del miglior tempo anche nella frazione di mtb (44’46”) e, nonostante il terzo miglior crono nella corsa (18’21”), ha tagliato il traguardo in solitaria. Seconda assoluta e prima del Youth B Alice Ventre del Valdigne Triathlon, con il tempo di 1h17’28”. Terza Vittoria Anna Campana del Cy Laser Delta Triathlon in 1h18’21”. A chiudere la top5, Vittoria Cocchi (Team Star, in 1h19’09”) e Sofia Giunta (Livorno Triathlon, in 1h25’04”).

Bratti ha dichiarato: “E' il mio primo titolo italiano e sono davvero contenta. Come avevamo concordato con gli allenatori, che ringrazio, ho puntato sul nuoto e sulla bici, che sono le discipline in cui sono più forte, e sono poi riuscita a gestire il vantaggio nella corsa. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino e gli organizzatori di questa bellissima gara. Vorrei spendere due parole anche per il Camp organizzato qui dalla Federazione Fitri. Siamo qui da giovedì, abbiamo imparato e lavorato tanto ed è stata un’occasione importante per fare gruppo coi compagni e coi tecnici”.

