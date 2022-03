Per la nazionale italiana maschile di pallamano è tempo di playoff qualificazione ai mondiali 2023, che si giocheranno tra Svezia e Polonia. Il primo scoglio da superare è il doppio confronto a eliminazione diretta con la Slovenia, col match d’andata in programma a Padova il 16 marzo (ore 18.30) dopo tre giorni di ritiro. E, tra i 19 convocati selezionati dal Ct Riccardo Trillini, spiccano tre alfieri della Raimond Sassari. Si tratta del portiere classe 1987 Valerio Sampaolo, arrivato in Sardegna lo scorso gennaio, e dei classe 2000 Giovanni Nardin e Umberto Bronzo, rispettivamente ala sinistra e destra.

Se gli azzurri riusciranno a imporsi nel doppio scontrosa eliminazione diretta con gli sloveni, accederanno a un secondo playoff, in cui si misureranno con la Serbia.

Al vertice. La stagione da protagonista della Raimond, che ha conquistato la prima Coppa Italia della propria storia e coltiva grandi ambizioni in chiave scudetto nonostante sua appena scivolata al quarto posto dopo la sconfitta nello scontro diretto col Conversano, sta contribuendo a garantire anche alla nazionale la presenza di giocatori al top della forma e utili alla causa azzurra.

