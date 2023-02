Non è un piatto ricco quello che propone in questo weekend il calcio regionale. Va in campo solo l'Eccellenza, mentre la Promozione, nel turno di riposo, approfitta per recuperare alcune sfide.

Nel massimo campionato regionale anticipano a oggi alle 15.30 Calangianus-San Teodoro, Ghilarza-Ferrini e Nuorese-Carbonia, domani alle 15 Bosa-Iglesias (a Bonorva), Budoni-Taloro Gavoi, Latte Dolce-Villacidrese, Li Punti-Tharros, Monastir-Lanusei e Ossese-Sant'Elena.

Riposa l'Arbus. In Promozione solo recuperi della seconda di ritorno, cioè le partite saltate per maltempo il 22 gennaio: nel Girone B oggi alle 15 Atletico Bono-Posada e Tonara-Arborea, nel C stesso orario per Buddusò-Luogosanto, Tempio-Bonorva e Usinese-Macomerese.

© Riproduzione riservata