Le buone notizie arrivano dalla serie A1 femminile, con il pari dell’Amsicora a Bra e la vittoria della Ferrini a Roma. Nel campionato maschile basta la vittoria della Ferrini a illuminare la scena, mentre si contano altre tre sconfitte interne per Cus Cagliari, HT Sardegna e Juvenilia Uras.

A1 Femminile. Il big match di Bra tra Lorenzoni e Amsicora, due delle tre capolista termina in parità, 2-2 tanto basta per proseguire appaiate in vetta staccando Torino Universitaria che ha riposato. L’Amsicora vinceva 2-0, dopo l’intervallo è cambiata la partita e la Lorenzoni ha segnato due volte rimettendo in sesto la sua partita. La doppietta di Granatto nel primo quarto ha segnato immediatamente le differenze in campo. Poi le squadre si sono allungate e ne ha beneficiato la squadra piemontese a segno su corto e su rigore. Amsicora in dieci nella fase finale per il rosso a Granatto, che salterà la prossima partita con l’Argentia.

Partita perfetta della Ferrini che ha battuto il Butterfly 3-0 e consolida il sesto posto in classifica, quello utile per l’accesso alla Top Level. Gara decisa nelle prime due frazioni. La prima rete la segna Agustin Cabrejas, tap in vincente su conclusione respinta di Barbera. Il raddoppio è di Sara Mucelli su corto, chiude Clara Cusimano. Dopo l’intervallo la Ferrini controlla la partita, la rallenta a dovere, e agisce in contropiede sfiorando la quarta rete.

A1 Maschile. La Ferrini vince a Roma, 5-1 all’Hockey Club e allunga in testa alla classifica del girone B. Ora i punti di vantaggio sulla seconda sono cinque, sulla quinta (Amsicora e Lazio) sono undici. Superiorità indiscutibile, e quando i romani si sono resi pericolosi, ha pensato il portiere Sorrentino a fermarli, sino a parare un rigore nei minuti finali.

La Ferrini ha vinto con due reti di Ojeda, che sale a 19 reti nella classifica dei marcatori, una di Sulanas, Palmas e Rodriguez.

Nel girone A tre sconfitte ma segnali di risveglio. Rammarico per l’HT Sardegna, battuto 5-4 dal Bonomi, e rimontato nell’ultimo quarto. Chiusa la prima frazione in svantaggio 2-0, ha rimontato e sorpassato con tre reti di Paziuk e una di Tomasi. Sino alla beffa finale.

Buona partita anche per la Juvenilia Uras, battuta dal Bra 3-1. Partita sempre aperta, non è bastata la rete di Traficante.

Il Cus Cagliari è stato battuto 3-0 dalla capolista Tevere. Universitari privi degli egiziani Nasr e Gadelkarim infortunati, leggeri in attacco e puniti ad ogni distrazione.

