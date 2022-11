È il giorno di Castor-Baunese, sfida di cartello del girone A di Prima categoria.

Il derby rievoca ricordi indelebili di battaglie sui campi sterrati e rimette Marco Nieddu di fronte ai granata di Tortolì dopo 21 anni. Il mondo del calcio - e non solo - è cambiato dall’ultima volta che il bomber di 41 anni ha giocato contro la Castor.

Era il 2001, campionato di Prima categoria, e mister 403 gol militava nel suo Villagrande. Si giocava allo Zinnias e nelle file della Castor giocavano, fra gli altri, i vari Guerriero, Salerno e Devigus. Tutta gente che ha appeso guanti e scarpini al chiodo. In quella gara Nieddu timbrò il cartellino, una costante della sua carriera. Per l’attaccante è un derby nel derby. Per anni è stato anima e trascinatore del Tortolì, l’altra squadra della cittadina, con cui è approdato in Serie D dopo il triplete nell’anno più glorioso del club rossoblù.

La sua carriera si è sviluppata nell’Olimpo del calcio dilettantistico regionale, poi l’estate scorsa, dopo le ultime esperienze con Idolo e Castiadas, si è vestito di nerazzurro a Baunei. Oggi si gioca al Fra Locci, il regno di Nieddu. Di questo campo l’attaccante conosce ogni angolatura, qui ha segnato gol a grappoli deliziando la platea.

Alle 15 troverà di fronte un avversario agguerrito, intenzionato ad arginare la corsa al primo posto di una Baunese che sogna in grande. Lo spettacolo è assicurato.

