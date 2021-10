La Torres è davvero lanciata. La terza vittoria di fila è un pirotecnico 4-1 sul Real Monterotondo davanti ai duemila tifosi del “Vanni Sanna”. Davvero ottima la prestazione dei rossoblù guidati dal vice Alessandro Frau per la squalifica di Alfonso Greco. Una rete incassata per un mancato fischio e poi tanta qualità, che con maggiore precisione poteva diventare un risultato di tipo tennistico.

Primo tempo. Subito Torres avanti e conquista due angoli. Sul secondo Dametto in area a destra quasi sul fondo colpisce bene ma il portiere respinge. Al 5' fallo su Turket che l'arbitro non fischia e nasce l'azione sulla destra che porta al gol gli ospiti grazie al tocco in area di Baldassi. I rossoblù reagiscono immediatamente con Diakite a centro area servito da Pinna, ruba il tempo al difensore e mette nell'angolisno sinistro. Un minuto dopo lancio per Diakite che serve Kujabi: tiro potente respinto dal portiere. Al 13' Samuele Pinna ci prova dal limite: diagonale largo. Al 16' cross da sinistra di Scotto e ancora Diakite di testa per il 2-1. Al 28' Lisai da sinistra la mette sulla testa di Scotto, ma l'incornata finisce sul palo interno sinistro. Al 45' lancio per Scotto che viene strattonato vistosamente per la maglia ma riesce a girarsi e tirare. Respinge il portiere.

Secondo tempo. La ripresa si apre con un traversone da sinistra di Kujabi ma Lisai colpisce male di testa. Il Monterotondo si chiude molto e si affida solo ai lanci lunghi per ripartire. All'11' lancio di 40 metri di Dametto per Scotto a sinistra che serve Lisai, entra in area e calcia potente ma alto. Su angolo ospite Lupi è lasciato solo e può calciare: traversa piena. Replica di Scotto che in area arriva sul fondo, si gira e serve rasoterra per Masala che in area piccola non riesce a deviare. Ancora Scotto su punizione a girare sotto la traversa ma Proietti ci arriva. Dall'angolo nasce la mischia che risolve Kujabi sotto porta.

La Torres preme e dà spettacolo. Al 21' errore di Antonelli che perde palla e Baldassi va via ma in corsa da solo conclude alto. Incredibile il gol che si mangia Masala dall'area piccola calciando alto su assist rasoterra di Kujabi. Nel finale il poker firmato dal neoentrato Sabatini che vince un contrasto va a centro area e tira a girare.

