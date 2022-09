E venne il giorno della prima vittoria. Nell'anticipo di Macerata la squadra rossoblà conquista il primo successo del campionato: 2-0 sulla Recanatese, che viene scavalcata e lasciata in zona pericolosa.

L'uno-due della Torres dopo la mezzora, col Ruocco (terzo gol per lui) e una clamorosa rovesciata di Masala di una bellezza che raramente si vede anche nelle serie superiori. Da segnalare che negli ultimi venti minuti è entrato il neo acquisto Scappini, ex Reggana.

La partita. Recanatese pericolosa sui palloni alti: al 6' l'incornata di Marafini è deole, al 9' il campanile di Marilungo finisce sulla traversa. La reazione sassarese è affidata a Ruocco che verticalizza per Diakite ma ci arriva prima il portiere Bagheria. Diakite è invece pronto al 18' su una respinta corta della difesa: il tiro potente viene deviato dalla difesa in corner.

Al 31' Masala riceve un bel lancio a sinistra, si accentra e dal limite siluro che va alto di mezzo metro. Al 35' Diakite per Masala che lancia Ruocco: scatto prodigioso e la punta sull'uscita del portiere mette dentro per il vantaggio. Al 39' il raddoppio: bell'azione sulla destra, Liviero mette in mezzo e Masala in rovesciata raddoppia.

Nel recupero, Torres superficiale in difesa, consente a Marilungo di recuperare in area e provare il tiro che è però senza forza.Nella ripresa preme la Recanatese e dopo 4' va via Sinigaglia a sinistra e calcia un diagonale vicinissimo al palo. E' il solito Ruocco a rispondere: al 57' controlla e incrocia bene il tiro: fuori. Recanatese vicina al gol al 72': punizione dal limite di Senigagliesi che buca la barriera, ma Garau vola e mette in corner. All'85' da destra tiro-cross di Somma che rimbalza due volte sulla traversa a Garau battuto. Due minuti dopo Sbaffo vede fuori dai pali Garau e tenta il pallonetto: lo fallisce di pochissimo. Al 90' ancora Garau si oppone alla conclusione dentro l'area su mischia di Minicucci.

