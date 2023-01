Adesso viene il difficile per il nuovo tecnico Stefano Sottili: far accelerare la squadra sassarese anche al “Vanni Sanna”. Finora il rendimento casalingo dei rossoblù è stato uno dei peggiori del campionato: appena 2 vittorie (Siena e Aquila Montevarchi) a fronte di 4 pareggi e 4 sconfitte, con la miseria di 8 reti segnati in dieci partite. Colpa anche della tendenza a incassare i gol dopo l'intervallo: ben 8 gol subiti,sui 10 totali. Sintomo evidente sia di un calo di prestazione (dovuta pure alla scarsa capacità di migliorarsi nella ripresa) sia al calo di concentrazione, come dimostrato dai gol incassati nei finali di gara, talvolta nel recupero.

E a proposito di reti incassate oltre il 90', il match col Cesena riporta alla mente uno dei tanti rimorsi della Torres che ha preso la rete del pareggio al 93' a opera di Udoh, gettando alle ortiche un colpaccio che avrebbe da subito indirizzato la stagione in altra maniera.

Chissà se il nuovo tecnico Sottili riuscirà ad avere al “Vanni Sanna” una Torres più attenta e battagliera sino alla fine. Se lo aspettano anche i tifosi, scontenti giustamente per il rendimento finora insufficiente davanti a uno dei pubblici più numerosi e caldi del girone.

