Questa volta non finisce in parità come in campionato, si impone la Torres per 2-0 con una rete per tempo. Il Lanusei si inchina e lascia la Coppa Italia.

Notturna sotto la pioggia su un “Vanni Sanna” che comunque regge. Il primo tempo è di marca sassarese: maggiori iniziative e aggressività. Al 23' la punizione di Demartis da sinistra a girare chiama Palombo all'intervento complicato per mettere la palla in angolo. Poco dopo la mezzora cavalcata di Sabatini, ma il rasoterra non ha abbastanza forza. La punta cerca la rete e la trova al 41': da sinistra fa un paio di passi verso il centro e dal limite esplode un diagonale a girare che risulta imparabile.

La ripresa si apre con azione rapida del Lanusei e tiro a girare da sinistra di Selvini che supera Garau e prende la traversa rimbalzando in campo: allontana la difesa di casa.

Al 54' ci prova da fuori anche Vari: para Garau.

Sugli sviluppi del calcio d'angolo anche Lazazzera cerca la rete con un tiro da fuori e Garau vola per impedirlo.

A chiudere il match ci pensa il neoentrato Scotto all'83': calcio d'angolo di Bianchi e come una furia il capitano irrompe di testa e segna.

