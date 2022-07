Ore di ansia a Sassari. Non sembra più scontata l'ufficializzazione del ripescaggio in Serie C prevista nel Consiglio Federale di domani. Ieri sera infatti secondo quanto riportato dal Campobasso sul proprio profilo social “Il Tar del Lazio, in accoglimento dell’istanza del Campobasso, ha concesso la sospensiva fissando la relativa seduta collegiale per il 2 agosto”.

Potrebbe non incidere sull'ammissione della Torres in serie C, quale unica società tra le vincenti dei playoff di serie D ad avere presentato una domanda corredata di tutte le garanzie organizzative ed economiche, tra le quali il versamento di 300 mila euro più 650 mila euro di fideiussione. Ma la decisione del Tar potrebbe anche indurre il Consiglio Federale della Figc a rendere note solo le graduatorie di ripescaggio, riservandosi poi di decidere sui ripescaggi e sulla compilazione dei gironi il 2 agosto, dopo la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dal Campobasso.

Un colpo di scena che crea un po' di apprensione in casa rossoblù.

Intanto stasera a Chatillon (Valle d'Aosta) la Torres ha perso per 2-1 l'amichevole contro il Novara, neopromossa in Lega pro quale vincitrice del girone A della serie D. I rossoblù sono passati in vantaggio al 78' con Teyou, giocator camerunense in prova, ma negli ultimi tre minuti sono stati beffati dall'uno-due dei piemontesi, andati a segno con Diop e Galuppini.

