Un attaccante e tre trequartisti, due soli esterni veri. Nel match di domani contro il Pontedera (“Vanni Sanna” ore 14.30) è una Torres dalle scelte limitata per quanto riguarda il reparto offensivo e i laterali. “Non rientra nessuno, Scappini ha ancora problemi alla schiena e speriamo di recuperarlo per la prossima partita” ha spiegato il tecnico Sottili.

Infermeria quindi che resta affollata: Scotto, Ruocco, Sanat, Scappini, Heinz, Lombardo e Teyou. A questi va aggiunto l'esterno Liviero che sconta la lunga squalifica.

L'unica novità potrebbe essere l'impiego dal primo minuto dell'unico vero attaccante rimasto: Omoregbe. “Il ragazzo per la prima settimana ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra, ci sono le condizioni per farlo partire dal primo minuto” dice l'allenatore rossoblù.

All'andata la sconfitta beffa al 92', non isolata purtroppo per una Torres che non riesce a regalarsi un finale sereno. Sottili osserva: “E' da quando sono arrivato che oscilliamo fra +2 e +6 sui playout. Non riusciamo a dare il colpo di coda completo e definitivo. Ora dobbiamo essere pronti a sfruttare al meglio i giocatori che ci sono e le occasioni che creiamo”.

