E' il “momento della compattezza in tutte le componenti” ha ricordato il tecnico Alfonso Greco, richiamato per risollevare morale e sorti di una Torres che è in caduta libera. Domenica al “Vanni Sanna” si fronteggiano due formazioni assetate di vittoria: i rossoblù non conquistano i 3 punti da cinque giornate, l'Ancona da due. La società sassarese confida in un afflusso massiccio di pubblico, che sia più vicino alle tremila presenze piuttosto che alle duemila, cifra sulla quale sembra essersi attestata la tifoseria negli ultimi mesi dopo un inizio promettente. Tariffe speciali per gli Under 18: 3 euro il biglietto in curva, 5 euro in gradinata. Conferma anche per gli studenti universitari che potranno entrare allo stadio con 5 euro.

Domattina il tecnico Greco avrà il quadro preciso dei giocatori convocabili e utilizzabili. E' atteso il centravanti Diakite, andato nella Penisola per recuperare dal problema muscolare che lo attanaglia dal pre-gara di Olbia. Sosterrà un provino: se lo passa andrà almeno in panchina. Altrettanto importante è la conferma almeno per la panchina di Gigi Scotto, che si allena con cautela per evitare ricadute. Restano invece out il difensore Lombardo e naturalmente la punta Sanat.

Qualche assenza anche per l'Ancona: due a centrocampo per squalifica, Gatto e Simonetti. Qualche piccola chance di recupero per l'attaccante Melchiorri, che al massimo però andrà in panchina.

