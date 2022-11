Equilibrio e serenità. In casa rossoblù si vive l'anno da matricola senza particolari ansie. La Torres è a +4 dalla zona playout e a -3 dai playoff dopo avere sconfitto l'Aquila Montevarchi. Il presidente Udassi e i vertici societari sfoggiano tranquillità e ricordano: “E' il primo anno da serie C e abbiamo dovuto anche aspettare il Tar per avere la certezza del ripescaggio, quindi c'è stato meno tempo per costruire la squadra. Siamo in linea con l'obiettivo principale che è la salvezza”.

Che il progetto Insula Sport sia a lungo termine lo dimostrano del resto gli investimenti fatti per abbellire e rendere più confortevole lo stadio e le iniziative, come quella presentata ieri insieme alla Fondazione Torres 1903 sul master incentrato sui valori sportivi rivolto alle squadre Under 17.

Certo, adesso il calendario si fa in salita, solo formazioni che puntano ai playoff: in trasferta Rimini, Ancona e Carrarese, al “Vanni Sanna” Reggiana, Fiorenzuola e Gubbio. L'ultima d'andata sarà invece sul campo dell'altra ripescata Fermana, che a differenza dei rossoblù è in crisi e occupa il terzultimo posto.

