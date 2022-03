Più bella che pratica, col pareggio casalingo contro il Team Nuova Florida per 1-1, la squadra sassarese ha detto addio alle speranze di riacciuffare il Giugliano. Solo la matematica tiene in corsa la Torres, ma 9 punti da recuperare in dieci giornate sono tanti per una formazione che nelle prime sette giornate del girone di ritorno ha conquistato solo 9 punti contro i 16 del Giugliano, che non sarà brillantissima come gioco ma riesce comunque a vincere spesso col minimo scarto.

I rossoblù hanno patito l'assenza di Scotto, così come per un paio di gare quella di Diakite, ma la vera lacuna mai colmata è l'incapacità di trasformare il possesso palla e la qualità della manovra offensiva in occasioni vere. Non di rado si cerca un extra passaggio anziché il tiro, poi la Torres raramente si procura calci di punizione dal limite per cercare di sfruttare le doti dei tanti tiratori.

Con le migliori due formazioni del campionato, Giugliano e Nuova Florida, la squadra sassarese ha raccolto un solo punto in quattro partite, pur giocando alla pari se non anche meglio. Senza cinismo e concretezza però diventa più difficile imporsi su avversarie dello stesso livello.

Dopo la sosta la Torres è attesa da un derby fondamentale per i playoff, quello di Arzachena. La squadra sassarese deve vincerlo per restare seconda, un pareggio significa il sorpasso probabile da parte del Nuova Florida, che peraltro deve ancora recuperare la gara di Ostia, mentre il successo dell'Arzachena porterebbe gli smeraldini al secondo o almeno al terzo posto.

