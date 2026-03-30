Come l’Under 15, anche l’Under 17 della Sardegna saluta il Torneo delle Regioni con una vittoria. Nell’ultima giornata del girone D, disputata al Comunale “Nino Dimitri” di Manduria, i sardi hanno piegato il Molise per 1-0, conquistando così i primi tre punti.

A decidere l’incontro è stato Luigi Tribuna, autore del gol partita al 21’ del primo tempo. Una rete che ha premiato una prestazione ordinata e concreta della selezione sarda, capace poi di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Nel secondo tempo la Sardegna ha gestito con attenzione, contenendo i tentativi di reazione del Molise e mantenendo il controllo del gioco senza correre particolari rischi.

Le formazioni

Sardegna U17: Avaro, Cossu (32' st Ruggeri), Kepych, Abo Kaff, Arbus (28' st Garau), Arisci, Lintas (19' st Molinas), Tribuna (1' st Zonca), Garau, Molinas, Piga (11' st Abo Kaff).

A disposizione: Pilu (10' st Avaro), Porcu, Chessa, Rotella, Leomanni, Ruggeri, Zonca, Ventricini, Stafisso.

Molise U17: Diallo, Fazzi (1' st Tamburro), Sibe (11' st Amorosa), Marotta (1' st Muricchio), Palladino, Cerrone (28' st Guadagno), Guadagno, Offreda, Sansone, Venditti, Iannone.

A disposizione: Pontarelli (18' st Sansone), Trivisonno (22' st Roncone), Roncone, Amorosa, Di Frangia, Tamburro, De Lellis, Muricchio.

Rete: 21' pt Tribuna (Sardegna U17).

Nell’altra gara del girone, il Friuli Venezia Giulia ha battuto il Veneto per 2-1, chiudendo al primo posto a punteggio pieno.

Classifica finale girone D: Friuli Venezia Giulia 9, Veneto 4, Sardegna 3, Molise 1.

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