Un bilancio positivo, fatto di risultati, crescita e prospettive, quello tracciato dal presidente del Comitato Regionale Sardegna, Gianni Cadoni, al termine del Torneo delle Regioni in Puglia. Le rappresentative isolane hanno infatti ben figurato, mostrando qualità di gioco e attirando anche l’attenzione di osservatori e procuratori di club nazionali, segnale concreto della vitalità del movimento.

Particolarmente significativo il percorso delle selezioni giovanili, culminato con la qualificazione ai quarti dell’Under 19, ma anche le altre squadre hanno evidenziato organizzazione e spirito competitivo. In crescita anche il settore femminile che, pur con numeri ancora limitati, ha dimostrato energia e prospettiva, puntando sulle nuove generazioni.

Sempre al fianco delle squadre durante la manifestazione, Cadoni ha voluto sottolineare il valore dell’esperienza: «I ragazzi e le ragazze scesi in campo qui in Puglia hanno onorato la maglia giocando dal primo all’ultimo minuto con determinazione e qualità. Sono davvero orgoglioso del percorso fatto – ha dichiarato – abbiamo dimostrato il valore del calcio sardo confrontandoci alla pari con realtà molto più grandi delle nostre».

Il presidente ha poi evidenziato anche l’aspetto umano e collettivo: «Mi sono piaciute le qualità tecniche espresse, ma soprattutto l’unità di gruppo e di intenti. Abbiamo tenuto alto il valore del calcio regionale. Questo è il riconoscimento del grande lavoro delle società isolane, a cui va il nostro plauso».

Infine, uno sguardo al futuro: «Ringrazio mister e staff e faccio i complimenti ai ragazzi e alle ragazze. Una soddisfazione particolare per la Juniores, tra le prime otto in Italia. È un punto di partenza per continuare a crescere».

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