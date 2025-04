Finisce alla fase a gironi la partecipazione delle quattro rappresentative sarde al Torneo delle Regioni, in corso in Sicilia. Nell’ultima giornata due pareggi e altrettante sconfitte contro il Piemonte-Valle d’Aosta, terzo avversario delle formazioni isolane.

Oggi l'Under 15 ha pareggiato per 0-0, lo stesso risultato anche per la squadra femminile andata a un passo dalla qualificazione. Sconfitta invece l'Under 17, per 0-2.

A concludere il programma, pesante sconfitta dell’Under 19. La formazione isolana, già eliminata, è stata travolta per 7-1 dal Piemonte-Valle d'Aosta. Avversari andati in gol a ripetizione con Deljallisi e Ceta (doppietta), Isufi, Salamon e Sacco a violare la porta sarda. Unica luce per la squadra di mister Cantara il gol su rigore di Irde al 33′ del secondo tempo.

