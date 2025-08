Una "Pantera" per la Dinamo Women. Il coach Paolo Citrini chiude la squadra con Deauzya “DiDi” Richards, ala piccola statunitense di 188 centimetri che ha vinto il massimo campionato messicano con le Panteras de Aguascalientes, dove ha viaggiato a 13,2 punti, 6 rimbalzi e 3,3 assist di media, con il 54% da due.

Giocatrice polivalente e dotata di un grande impatto difensivo, ha alle spalle un brillante percorso collegiale con le Baylor Lady Bears, con cui ha vinto il titolo NCAA nel 2019 e collezionato riconoscimenti individuali di prestigio: nel 2020 è stata eletta Naismith Defensive Player of the Year, WBCA Defensive Player of the Year e Big 12 Defensive Player of the Year.

Scelta al Draft WNBA 2021 con la numero 17 dalle New York Liberty, ha disputato due stagioni nella massima lega statunitense tra Liberty e Washington Mystics. Inserita nel miglior quintetto rookie del 2021 nella sua prima stagione ha tirato col 42% dal campo e il 45,5% da tre.

DiDi Richards spiega: “Ho deciso di firmare con la Dinamo perché alcune amiche che hanno giocato qui me ne hanno parlato benissimo. Non ho mai giocato in Italia e ho immaginato potesse essere una bella esperienza. Ogni stagione il mio obiettivo personale e di squadra è sempre lo stesso: vincere".

