La Reggiana (Serie B) si assicura le prestazioni del promettente Andrea Maramarco, classe 2008. Il giovane fantasista entrerà a far parte della rosa della Primavera 2 (girone A), guidata dal tecnico Turrini. Maramarco arriva dopo due stagioni trascorse al Legnago Salus (club di Serie C), dove ha militato inizialmente nell’Under 16, per poi passare all’Under 17, con cui ha realizzato sei reti e fornito dieci assist. Ha anche collezionato alcune presenze con l’Under 19.

Mancino, dotato di un’eccellente tecnica di base, è un trequartista moderno che ama giocare tra le linee, ma che si distingue anche per la generosità nella fase difensiva, garantendo corsa e intensità. Una delle sue qualità principali è la grande duttilità tattica, che gli consente di adattarsi a più ruoli secondo le esigenze della squadra.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari, ha poi proseguito la sua formazione nei migliori vivai della Sardegna. Ha giocato nei Giovanissimi del Calcio Pirri e, nel 2022, ha disputato il campionato Allievi Élite con il Palma Monteurpinu. È stato convocato anche nella rappresentativa regionale Under 15. Nell’estate del 2023, dopo alcuni stage in Lombardia e Veneto, è stato notato dal Legnago Salus. Anche in questo contesto si è messo subito in evidenza, tanto da attirare l’attenzione dello staff del selezionatore Arrigoni, che lo ha convocato per lo stage dell’area nord della rappresentativa di Lega Pro.

