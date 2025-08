Saranno 228 le squadre partecipanti ai campionati sardi, dall'Eccellenza alla Seconda Categoria. Lo ha appena ratificato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, al termine di una lunghissima riunione iniziata ieri e conclusa oggi. L'Eccellenza sarà composta da 16 squadre, la Promozione da due gironi da 18, la Prima Categoria da quattro gironi da 16 e la Seconda Categoria da otto gironi da 14.

Con l'uscita di scena del Barisardo, che lo scorso 28 luglio non aveva provveduto a pagare la prima rata d'iscrizione, era già noto da nove giorni che in Eccellenza sarebbero stati necessari dei ripescaggi. Sono due, entrambi confermati: il Tortolì al posto degli ogliastrini e il Sant'Elena al posto della Cos, ripescata giovedì scorso in Serie D. A maggio avevano giocato la finale playoff di Promozione. Il massimo campionato sardo inizierà domenica 14 settembre.

Nessuna rinuncia in Promozione, ma i due ripescaggi in Eccellenza hanno fatto scivolare le squadre partecipanti a 31. Con un ripescaggio sarebbe stato possibile istituire due gironi da 16, invece - dopo lunga discussione - si è deciso di mantenere il formata 18 visto nelle scorse stagioni. Questo ha reso necessari cinque ripescaggi: San Giorgio Perfugas, Freccia Parte Montis, Baunese e Thiesi, in ordine di graduatoria data dai playoff di Prima Categoria, più il Vecchio Borgo Sant'Elia che era l'unica non avente diritto a presentare domanda. Anche in questo caso campionato al via il 14 settembre.

In Prima Categoria, i ripescaggi riguardano Accademia Sulcitana, Sorso 1930, Macomer Calcio, Villagrande e Supramonte. Si parte domenica 28 settembre. In Seconda Categoria, dove hanno rinunciato Santa Teresa Gallura (ha rilevato il titolo del San Teodoro e giocherà in Eccellenza), Andrea Doria Sedini, Atletico Fc Sanluri, Paulese e Posada, fanno il loro ingresso Narboliese, Bolotanese, Turritana, Gesturi, Kalagonis, Trinità, Teulada e Turalva. Il via il 28 settembre.

Di seguito tutti i gironi.

Eccellenza: Atletico Uri, Buddusò, Calangianus, Carbonia, Ferrini, Iglesias, Ilvamaddalena, Lanusei, Nuorese, Ossese, Santa Teresa Gallura, Sant'Elena, Taloro Gavoi, Tempio, Tortolì, Villasimius.

Promozione Girone A: Arborea, Atletico Cagliari, Baunese, Calcio Pirri, Cannonau Jerzu Picchi, Castiadas, Cus Cagliari, Freccia Parte Montis, Guspini, Ovodda, Samugheo, Selargius, Terralba Francesco Bellu, Tharros, Tonara, Uta, Vecchio Borgo Sant'Elia, Villacidrese.

Promozione Girone B: Alghero, Arzachena Academy, Atletico Bono, Bonorva, Bosa, Campanedda, Castelsardo, Coghinas, Ghilarza, Li Punti, Luogosanto, Macomerese, Ozierese, San Giorgio Perfugas, Stintino, Thiesi, Tuttavista Galtellì, Usinese.

Prima Categoria Girone A: Accademia Sulcitana, Azzurra Monserrato, Bariese, Cardedu, Decimo 07, Decimoputzu, Gialeto, Gioventù Sarroch, Idolo, La Palma, Quartu 2000, San Vito, Sestu, Tertenia, Ulassai, Villagrande.

Prima Categoria Girone B: Antiochense Calasetta, Arbus Costa Verde, Atletico Masainas, Don Bosco Fortitudo, Gonnosfanadiga, Isili, Libertas Barumini, Orrolese, Perdaxius, Sadali, Santadi, Santa Giusta, Segariu, Verde Isola, Villamassargia, Virtus Furtei.

Prima Categoria Girone C: Abbasanta, Bittese, Bottidda, Corrasi Junior Oliena, Dorgalese, Fanum Orosei, Fonni, Lulese, Macomer Calcio, Oschirese, Pattada, San Marco Cabras, Sanverese, Silanus, Siniscola Montalbo, Supramonte.

Prima Categoria Girone D: Atletico Sorso, Badesi, Fc Alghero, Ittiri Calcio, Lanteri Sassari, Lauras, Malaspina, Monte Alma, Olmedo, Ploaghe, Porto Torres, San Paolo Sassari, Sennori, Siligo, Sorso 1930, Valledoria.

Seconda Categoria Girone A: Accademia Sarrabese, Burcei, Castiadese, Ferrini Quartu, Johannes, Jupiter, Kalagonis, La Pineta Sinnai, La Salle, Mulinu Becciu, Next Generation Himalaya, Settimo, Sinnai, Uragano Pirri.

Seconda Categoria Girone B: Asseminese, Atletico Cortoghiana, Bindua, Capoterra, Domusnovas, Fermassenti San Giovanni Suergiu, Frassinettielmas Villasor, Gioventù Assemini, Matzaccarese, Pgs Audax, Pula, Sant'Anna Arresi, Teulada, Villaperuccio.

Seconda Categoria Girone C: Escalaplano, Havana San Basilio, Lunamatrona, Monreale Calcio, San Basilio, Santa Lucia, S. Vittoria Esterzili, Sardara, Senorbì, Seui Arcuerì, Seulo, Sporting Mandas, Ussana, Virtus Villamar.

Seconda Categoria Girone D: Ales, Atzara, Busachese, Cr Arborea, Folgore Oristano, Gesturi, Marrubiu, Meana Sardo, Nurachi, Oratorio Terralba, Polisportiva Allai, Ruinas, Simaxis, Sini Masullas.

Seconda Categoria Girone E: Bolotanese, Bonnanaro, Borore, Bortigali, Bultei, Burgos, Calmedia Bosa, Minerva, Narboliese, Norbello, Pozzomaggiore, San Nicola Ozieri, Sedilo, Turralva.

Seconda Categoria Girone F: Atletico Castelsardo, Centro Storico Ss, Codaruina, Florinas, Folgore Tissi, Gsa Laerru, Monte Muros, Ottava, Sporting Alghero, Sporting Paduledda, Sporting Sassari, Turritana, Tzaramonte, Viddalbese.

Seconda Categoria Girone G: Atletico Sarule, Calagonone, Castor, Girasole, Ilbono, Irgolese, Lodine, Ollolai, Orani, Osini, Ottana Calcio, Perdasdefogu, Santu Predu, Triei.

Seconda Categoria Girone H: Academy Porto Rotondo, Alà dei Sardi, Budonese, Footballclub Biasì, Funtanaliras Monti, Golfo Aranci, La Salette Olbia, Loiri Calcio, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Siniscola Montalbo, Tavolara, Trinità.

© Riproduzione riservata