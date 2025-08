Paolo Pisano nuovo acquisto del Monastir. È uno dei fuoriquota, classe 2005, in gruppo per la nuova stagione di Serie D, con già due anni di esperienza nel campionato interregionale. Arriva dal biennio passato all'Atletico Uri, dove ha giocato 56 partite realizzando 3 gol. Può giocare sia come terzino sinistro sia più avanzato sulla fascia ed è pronto a mettersi alla prova per la terza volta consecutiva nel Girone G, che ha già potuto conoscere coi giallorossi.

Prima dell'esperienza all'Atletico Uri, Pisano aveva debuttato in carriera in Eccellenza con la Ferrini, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile con il debutto in prima squadra ad agosto 2022 in una partita di coppa col Sant'Elena. Nel corso della sua stagione d'esordio è stato spesso titolare, con anche un gol realizzato contro il Budoni.

«Da parte mia c'è tanta voglia di fare bene», l'aspettativa di Pisano sul nuovo inizio al Monastir. «L'ultimo anno non è andato benissimo, vorrei riiniziare nel migliore dei modi: ho visto il nuovo ambiente ed è l'ideale, con uno staff tecnico che ha un ottimo rapporto coi giocatori così come i compagni e la società. Questi due anni in Serie D mi hanno lasciato consapevolezza nei miei mezzi: so cosa posso fare, ma voglio crescere e imparare ancora di più cercando di prendere il più possibile da compagni e staff per formarmi come giocatore. Mi hanno colpito la grande voglia di cominciare e l'intensità degli allenamenti, con la società che è entusiasta per la nuova esperienza in D».

Stamattina prima amichevole per il Monastir: al Comunale 1-1 contro la Primavera del Cagliari, in gol il nuovo acquisto Cortinovis all’85’ di testa su cross di Aloia.

