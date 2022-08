Tonino Cossu, pilota di Pozzomaggiore, sta rappresentando la Sardegna alla 54ª Osnabrück, cronoscalata tedesca valida come gara finale della Coppa Fia 2022 che si corre tra oggi e domani. Tra i 185 piloti di 14 nazionalità diverse, anche 5 italiani, compreso Cossu, che al volante della Honda Civic Type R, proverà a dire la sua nella classe Pf5 del gruppo E1 Fia e nell’assoluta.

Slalom. Intanto, a Cossoine, sono già cominciate le verifiche tecniche per i 61 iscritti alla slalom che si correrà domani lungo il percorso disegnato dal km 6,8 al km 10,1 della Statale 292, in cui sono state posizionate 11 postazioni di birilli. Il 6º Slalom Città di Cossoine, valevole per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, scatterà alle 9 con la ricognizione, seguita da tre manche di gara. Al via della gara organizzata da Gruppo Motori Tula e Ntc Racing Cossoine col supporto del Comune, come detto, ci saranno una sessantina di piloti, tra cui il leader del campionato, l’ittirese Enrico Piu.

In programma, sempre nella giornata di domani, anche una serie di eventi collaterali ricreativi, come la Sagra del Vitello.

