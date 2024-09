Festa a Nurachi. Ignazio Tiana e Matteo Dessì si sono laureati campioni italiani agli assoluti di tiro con l’arco. I due atleti della Annuagras Arcieri Nurachi hanno vinto rispettivamente la Categoria Longbow 20 maschile e Arco nudo junior maschile.

«Questo importante risultato è una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità, ed è frutto di tanta passione e impegno profuso in questi anni dagli atleti nurachesi - fanno sapere dal Comune di Nurachi -. Esprimiamo un elogio per i campioni ed un particolare compiacimento anche perché la società Annuagras campeggia da sempre lo stemma del Comune di Nurachi in ogni gara sportiva. Che la passione e l’impegno mostrato possano farvi sognare traguardi ancora più ambiziosi per il futuro».

